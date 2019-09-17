المجمع الثقافي يقدم عزيز مرقة في عرضه الأول بالإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

يقدم النجم الأردني عزيز مرقة خلال الأسبوع الجاري عرضه الأول في دولة الإمارات على خشبة المسرح الجديد بالمجمّع الثقافي في قلب العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ويأتي حفل مرقة في سياق برنامج الفنون الأدائية، في الثامنة من مساء يوم الجمعة، ويقدم باقة من برنامجه الموسيقي، حيث يشتهر الفنان بموسيقاه الانتقائية التي تتنوع ما بين البيانو الصوتي ومجموعات الكمان حتى تصل إلى المسارات الإلكترونية.

وحاز مرقة، مبتكر النمط الموسيقي الذي عرف باسم «راز»، وهو مزيج من موسيقى عربية من الروك والجاز، اهتماماً إقليمياً. وسيقدم مرقة، خلال عرضه الأول في دولة الإمارات، مجموعة مختارة من أعماله الشهيرة بما فيها أحدث أعماله الموسيقية المصوّرة «ما في منك» الذي حصد على ما يزيد عن مليوني مشاهدة على مواقع التوصل الاجتماعي بعد مرور أيام قليلة من طرحه في شهر يونيو الماضي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تنظيم سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية بين أركان المجمّع الثقافي، بما فيها ورشة عمل «فن الفسيفساء مع نسيم الماجد»، التي تقام اليوم، وتركز على تعلّم كيفية إبداع لوحة جدارية مُصغرة خاصة بك باستخدام الألوان والطلاء وقطع الفسيفساء، لصنع عمل فني مميز بالتعاون مع الفنانة الإماراتية نسيم الماجد.

معارض

وفي المعارض، تواصل مكتبة أبوظبي للأطفال بالمجمّع الثقافي، احتفاءً بافتتاحها، تنظيم معرض «رحلة بين الكلمات» الذي يركّز على إبراز دور كتب الأشكال المتحركة المجسّمة في تعلّم القراءة والكتابة.

ويستضيف المجمّع الثقافي في القاعة الرئيسية ومساحات الطابق الأرضي خلال الفترة الممتدة إلى 15 ديسمبر المعرض الفردي «نجاة مكي: إضاءات». ويسلط هذا المعرض المبتكر والمعاصر الضوء على النهج التجريبي والمنفتح الذي تتبنّاه الفنانة نجاة مكي في مقاربتها للسرديات الجغرافية والتاريخية التي تأثّرت بها. ويتضمن الموسم الافتتاحي للمجمّع الثقافي أيضاً معرضاً مجتمعياً فنياً بعنوان: «الإهداء:

معرض احتفائي بنجاة مكي» بمشاركة 19 من الفنانين الإماراتيين ممن تأثروا بفن نجاة مكي ودورها الريادي في تطوير المشهد الفني في دولة الإمارات. ويعرض أربعة فنانين مقيمين من الدورة الأولى لبرنامج الإقامة الفنية، وهم أحمد سعيد العرّيف الظاهري وعائشة حاضر وسعود الظاهري وزايد طماش، أعمالهم النهائية في استوديوهات الإقامة الفنية المخصصة حتى 30 نوفمبر 2019.