أمسية وفاء وتقدير لمسيرة حبيب الصايغ

المصدر: دبي - البيان

ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أمسية وفاء وتقدير للشاعر والكاتب الصحفي الكبير الراحل حبيب الصايغ، وذلك تحت عنوان «حبيب الصايغ أيقونة الثقافة».

تقام الأمسية في قصر الثقافة في الشارقة، حيث تبدأ الفعاليات بافتتاح معرض فوتوغرافي للراحل الكبير، يليه عرض لفيلم قصير يستعرض أبرز محطات مسيرته، ثم كلمة لمعالي نورة الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وكلمة لمعالي زكي نسيبة، وزير دولة، وشهادة يقدمها عبد الحميد المعيني، بالإضافة إلى أمسية شعرية بعنوان «حبيب الصايغ قصيدة إماراتية لا تغيب» يشارك فيها كل من الشعراء خلود المعلا، فاطمة المعمري، محمود نور، د. نورة المليفي، نجاة الظاهري، هبة الفقي. تقدم الحفل الشاعرة شيخة المطيري عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وذلك يوم غد الأربعاء، الساعة الخامسة عصراً.

يذكر أن الراحل حبيب الصايغ، الذي وُلد في أبوظبي عام 1955، شغل حتى رحيله المفاجئ في أغسطس الماضي، منصب الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، ورئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات. وكان قطباً ثقافياً فاعلاً في المشهد الثقافي العربي، من خلال مبادراته العديدة واسهاماته الأدبية.