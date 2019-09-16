تبتلع خاتم الخطوبة لحمايته من الأشرار

المصدر: البيان الإلكتروني

خضعت سيدة أمريكية لعملية جراحية بعد أن ابتلعت خاتم الخطوبة وهي نائمة.

وقالت جينا إيفانز، البالغة من العمر 29 عاماً، إنها كانت ترى في المنام أنها مع خطيبها بوبي في قطار مسرع واضطرت إلى ابتلاع الخاتم لحمايته من "الأشرار" الذين يطاردونها.

واستيقظت إيفانز في منزلها الكائن في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لتدرك أنها كانت ترى حلماً مزعجاً، واكتشفت فقدان خاتمها المصنوع من الماس، وفقاً لـ "بي بي سي عربي".

وقالت إيفانز إنها كانت تدرك تماماً ما حدث، وأيقظت بوبي لتشرح له الأمر، وذهب الاثنان إلى المستشفى.

وأضافت أنها كانت تروي بصعوبة ما حدث إلى الأطباء، وقالت: "كنت أضحك و أبكي بشدة".

ورصد فحص بالأشعة السينية وجود خاتم 2.4 قيراط في المعدة، واتفق الأطباء على أنه لن يكون من الحكمة تركه، وخضعت السيدة، لإجراء عملية جراحية لاستخراج الخاتم.