القبض على سارق بعد 41 عاماً على الجريمة

المصدر: إعداد - فاتن صبح

ألقت شرطة ترايبورا الهندية القبض على باشو كول بتهمة سرقة عنزة قبل 41 عاماً.

واستندات الشرطة إلى مذكرة توقيف دائمة، عمدت شرطة ترايبورا، تلك الولاية الزراعية الصغيرة الواقعة شمالي الهند إلى إلقاء القبض على كول البالغ من العمر 58 عاماً، والذي يعمل في مزرعة للشاي.

وأشار أحد رجال الشرطة إلى أن "باشو سيمثل إلى محكمة دنيا وأنهم سيعملون على احتجازه لمدة سبعة أيام على الأقل".

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق أن باشو قد قام مع والده موهان كول بسرقة عنزة عام 1978 من مقاطعة رانير بازار غربي ولاية ترايبورا. أما بالنسبة لوالده فقد توفي قبل 18 عاماً.

وأُعلن الأب والابن منذ ذلك الحين على أنهما فارين من العدالة. وقد علقت مصادر رسمية في الشرطة على القضية بالقول: "لقد كان سعر العنزة في العام 1978 حوالي 45 روبية، أما حسب سعر اليوم، ووفقاً لأسعار السوق، فإن سعر العنزة الواحدة قد يصل إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف روبية، بما يعادل 42 دولاراً".