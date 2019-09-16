بالفيديو.. غربان لجمع القمامة في الحدائق

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرف عصافير فصيلة الغرابيات التي تنتشر في جميع قارات العالم تقريباً وتضم طيور الغربان والغداف وغربان القيظ وغربان الزيتون والقيق والعقعق والزمت وكاسر الجوز، بذكائها الشديد جداً.

وعليه، قامت حديقة "بوي دو فو" ، التي تقع في قلب منطقة فوندي غربي فرنسا، بتدريب 6 غربان من فصيلة غداف شائع لجمع القمامة، على أن تعمم التجربة على نطاق واسع إذا حققت النجاح بحسب موقع (futurasciences).

يذكر أن حديقة "بوي دو فو" تجلب أكثر من مليوني زائر كل عام، ما يجعلها ثاني أكبر مدينة ترفيهية في فرنسا بعد ديزني لاند باريس.