دبي تشارك العالم الذكرى 25 لانطلاق «فريندز»

ينضم «برج خليفة» إلى معالم عالمية شهيرة مثل مبنى «إمباير ستيت» و«عين لندن» وقصر مدريد الملكي، وغيرها، في استقبال «سنترال بيرك كافيه»، احتفالاً بالقدر الكبير من الفرح والبهجة التي أدخلها مسلسل «فريندز» على قلوب المشاهدين حول العالم منذ 25 سنة.

واحتفالاً بهذه المناسبة، عرضت «وارنر براذرز» ديكورات مقهى «سنترال بيرك» في قاعة الشلال في «دبي مول» ابتداءً من أمس، وستنقل الديكورات بعدها إلى معرض عائم بجوار «نافورة دبي»، وبإطلالة مميزة على «برج خليفة»، حيث سيبقى هناك لمدة شهر كامل ابتداءً من 22 سبتمبر.

وكانت الأريكة البرتقالية الشهيرة التي اجتمعت عليها شخصيات المسلسل لسنوات طويلة قد وصلت إلى دبي، في إحدى محطاتها العالمية للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء عرض المسلسل.

ويمكن لعشاق «فريندز» الاحتفال بهذه المناسبة والتقاط أروع الصور لمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل ديكورات مقهى «سنترال بيرك»، في حين يطل «برج خليفة» شامخاً في خلفية المشهد. وتتضمن ديكورات المقهى الأريكة البرتقالية الشهيرة، والسجادة الحمراء، وطاولة القهوة، والعديد من الإكسسوارات الأخرى التي ظهرت في المسلسل.

وكان عرض «فريندز» قد بدأ قبل 25 عاماً محققاً نجاحاً استثنائياً، وما زال حتى اليوم يستقطب مئات الآلاف من المشاهدين. وستزين واجهة LED في «برج خليفة» بعرض ضوئي وبصري خاص عن المسلسل في يوم 22 سبتمبر الجاري، في الوقت الذي ستتراقص فيه مياه وأنوار «نافورة دبي» على أنغام أغنية شارة المسلسل I’ll Be There for You التي قدمها ثنائي «ذا رامبرانتس»، متناغمةً مع عرض LED على واجهة «برج خليفة». دبي - البيان