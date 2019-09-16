وجهات «مِراس» تحتفي باليوم الوطني السعودي بعروض متنوعة

المصدر: دبي - البيان

برنامج احتفالي ثري بالمفاجآت والتجديد، تحضر له وجهات «مِراس»، في مشاركتها بالأنشطة والفعاليات التي تشهدها دولة الإمارات في الأيام المقبلة، لمشاركة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الاحتفال باليوم الوطني الـ 89 للمملكة، إذ تشارك بأنشطة «مِراس» النجمتان : شمّة حمدان وبلقيس، وهذا بجانب عروض مذهلة للألعاب النارية في وجهاتها كافة، وذلك بين يومي 19 و23 سبتمبر الجاري.

فعاليات متنوعة

وستتاح الفرصة لمرتادي وجهات «مراس» للاستمتاع بأمسيات موسيقية مجانية، تحييها الفنانة بلقيس، من خلال تقديم أشهر أعمالها للمعجبين في «سيتي ووك»، وغناء أعذب الألحان التراثية العربية. كما ستقوم الفنانة الإماراتية شمّة حمدان، بأداء عرض حي، ضمن أجواء وجهة «لا مير» المذهلة، بما يتيح للزائرين قضاء أوقات رائعة تبقى للذكرى.

كما ستقام في «ذا بييتش» و«بلوواترز» في 23 الجاري، عروض مذهلة للألعاب النارية، في مشهد جاذب على مقربة من الشاطئ، ومن «عين دبي» العجلة الترفيهية الأعلى من نوعها في العالم، ستتاح للزوار فرصة المشاركة في احتفالات هذه المناسبة المتميزة.

عروض

كما تقدم وجهات «مراس» عروضاً لا تفوت لمرتاديها، يبرز منها العرض المقدم لعشاق السينما، بالاستمتاع بمشاهدة أروع الأفلام مع تذاكر «بلاتينيوم بلاس»، بخصومات تصل 40 % في جميع صالات «روكسي سينما»، احتفالاً باليوم الوطني السعودي التاسع والثمانين.

وفي «بلوواترز»، تمكن «مِراس» الزوار من التقاط صور فريدة خاصة بصفحاتهم على إنستغرام، خاصة في ظل هذه الاجواء الاحتفالية، وذلك على مقربة من التشكيلات الإبداعية التي ابتكرها فنانون سعوديون، احتفالاً بالطابع الفني الفريد للبلاد.

كما يمكن للزوار التنزه في أزقة «ذا أوتلت فيليدج»، المستوحاة من منطقة توسكاني الإيطالية الشهيرة. وتتزين هذه الأجواء أيضاً بالرقصات الشعبية الرائعة، حيث يمكن مشاهدة عروض الرقص التراثية والترفيهية الجوالة، والحافلة باللمسات الثقافية العربية في وجهات مراس كلها.

إصدار خاص من عرض «تخيّل»

كشف «دبي فستيفال سيتي مول» عن استعداده للاحتفاء بالذكرى الـ89 لليوم الوطني السعودي في 23 سبتمبر الجاري بتقديم إصدار خاص من عرض «تخيّل» الذي حقق رقمين قياسيين عالميين، مدة خمسة أيام متتالية في «فستيفال باي».

وسيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بالعروض الساحرة للمياه وعروض الليزر الأخضر على وقع أشهر أنغام الموسيقى الوطنية السعودية. ويستمر عرض «تخيل» الخاص بهذه المناسبة من 19 سبتمبر الجاري ولغاية 23 من الشهر نفسه.