كريم قاسم يلاحق الأحلام في «نصيبي وقسمتك»

المصدر: دبي- البيان

نشر الفنان كريم قاسم على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، صورة من كواليس تصوير الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك»، تجمعه مع ملك قورة، وعلق على الصورة: «من آخر يوم تصوير حلقات «مين طفى النور» بمسلسل «نصيبي وقسمتك» الجزء الثالث.

يقوم كريم قاسم في المسلسل بدور «ربيع» الكومبارس، الذي يحاول تحقيق حلمه في أن يكون ممثلاً مشهوراً، والحلقات ستكون بعنوان «مين طفى النور»، والتي من المقرر أن يبدأ عرضها الأحد المقبل، المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين.

ومن إخراج مصطفى فكري. ويعود كريم قاسم للمشاركة في الجزء الثالث من مسلسل «نصيبي وقسمتك» بعد النجاح الكبير، الذي حققته حلقاته بعنوان «حكاية نظرة فابتسامة» مع الفنانة شيري عادي في الجزء الثاني.وأخيراً، انطلق أحدث أفلام الفنان كريم قاسم «ولاد رزق2» في دور العرض المصرية والعربية.