مشاهير في عرض أزياء بمحطة مترو مهجورة

المصدر: دبي - البيان

توقع منظمو عرض دار «توم فورد» للأزياء لربيع وصيف 2020، خلال أسبوع الموضة في نيويورك، أن يصبح عرضهم حديث وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بسبب موقعه الغريب.

حيث تم العرض داخل محطة مترو أنفاق مهجورة في الجانب الشرقي الأدنى بنيويورك، بحضور مشاهير ملأوا الصفوف الأولى، وعارضات أزياء خطفن الأنظار على منصة العرض، تتقدمهم جيجي حديد.

طابع

كان هذا العرض، حسب موقع «سي إن إن عربية»، الأول لفورد رئيس مجلس مصممي الأزياء الأمريكيين (CFDA)، وهو المنصب الذي تولاه من ديان فون فورستنبرغ في يونيو الماضي. وتحمل هذه النسخة لأسبوع الموضة في نيويورك طابع فورد، إذ يسعى جاهداً لتوسيع نطاق الأزياء العالمية الأمريكية.