نصف نهائي «إيمي الدولية» يُحسم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

اختتمت، أمس، في أبوظبي مرحلة نصف النهائي من جائزة «إيمي الدولية» بفئة أفضل ممثلة، وفئة الكوميديا، والتي تنظمها مجموعة «بيراميديا» للاستشارات والإنتاج الإعلامي للمرة العاشرة على التوالي بالنيابة عن الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون.

وقد ضمت لجنة التحكيم لهذا العام كلاً من أروى جودة، حبيب غلوم، سلوم حداد، عبد الله حسن أحمد، عبد الله صالح الرميثي، علي المرزوقي، عمرو عابدين، فايز المالكي، مروان عبد الله صالح، منصور الفيلي، نسرين طافش، هاني الشيباني، هاني رمزي، ياسر النيادي، ياسر الياسري، يوسف الكعبي. وقامت لجنة التحكيم باختيار أفضل ممثلة دراما وأفضل مسلسل كوميدي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، بحضور العديد من وسائل الإعلام، عبّر أعضاء لجنة التحكيم عن سعادتهم باختيارهم لتحكيم هذه الجائزة الدولية، وأن حضوره هذه الجائزة العالمية في أبوظبي تأكيد على مكانتها مركزاً إعلامياً جاذباً عالمياً لأهم وأكبر الأحداث الفنية، وأن اختيار لجنة تحكيم عربية في هذه الجائزة يمثل اعترافاً عالمياً بالمستوى الرفيع للدراما العربية ومستوى الوعي الفني، الذي وصل إليه نجومها.

حدث ضخم

وبهذه المناسبة قالت الإعلامية د. نشوة الرويني المديرة التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة بيراميديا وعضو الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية: «أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى أعضاء لجنة التحكيم المتألقة والمميزة لإخلاصهم وتفانيهم في إنجاح هذا الحدث الضخم.

كما أود أن أشكر الأكاديمية الدولية لفنون وعلوم التلفزيون على ثقتهم في بيراميديا طوال هذه السنوات شريكاً استراتيجياً ينظم ويستضيف هذه المحطة المهمة من الجائزة».

وأضافت الرويني: «نحرص في كل سنة على حضور فئات مختلفة وجديدة، وطوال السنوات العشر الماضية تم التحكيم على العديد من الفئات مثل الدراما والأفلام الوثائقية، والبرامج التلفزيونية التي لا يكتب لها سكريبت، وأفضل ممثلة، والكوميديا وغيرها، ما يمثل فرصة أكبر لنا للتعرف إلى نوعية مختلفة من الأعمال التلفزيونية والبرامج من مختلف مناطق العالم وأفكارها ومضمونها وكيفية تنفيذها».