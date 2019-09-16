«طيران الإمارات للآداب» يعلن عودة «كأس شيفرون للقرّاء»

المصدر: دبي-البيان

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب، عودة مسابقة كأس شيفرون للقرّاء، التي تمنح طلبة المدارس فرصة للتنافس وتعزيز المعرفة، من خلال الكتب المختارة للمشاركة في المسابقة.

وكما أعلن المنظمون، فإن باب المشاركة في المسابقة مفتوح لجميع الطلبة المسجلين بدوام كامل في مدارس دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والبحرين والمملكة العربية السعودية، والكويت)، وتقام المسابقة باللغتين العربية والإنجليزية.

وأشادت أحلام بلوكي مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب بالمسابقة، وقالت: «طلبتنا المشاركون في مسابقة القراءة متحمسون جداً للمنافسة، ومن الجميل حقاً أن نراهم في غاية التأهب والحماس»، وأضافت: «هدفنا تعزيز القراءة وغرس محبتها في نفوس الأجيال مدى الحياة».

ويمكن للمشاركين التسجيل من خلال موقع المهرجان، وستقام الجولات النهائية من المسابقات خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب، في الفترة بين 4 و9 فبراير المقبل. كما يمكن التسجيل الآن للمشاركة في مسابقتي المهرجان للكتابة، مسابقة «دار جامعة أكسفورد للطباعة والنشر لكتابة القصة»، وجائزة «تعليم» للشعر، ضمن موضوع هذا العام «الغد»، إلى أن يغلق باب التسجيل في 6 أكتوبر المقبل.

وتشتمل المسابقة على فئتين عمريتين، الفئة الأولى تتضمن المرحلة الابتدائية (حتى سن الحادية عشرة)، والثانية تتضمن المرحلة الثانوية (من 12 إلى 16 سنة). وتتنافس الفرق في مطالعة الكتب التي يختارها مهرجان طيران الإمارات، وتكون عادة من مؤلفات الكتّاب المشاركين في المهرجان، وإجابات تدور حول تلك الكتب.