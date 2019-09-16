رحيل الفنانة التونسية منيرة حمدي

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت مساء أمس الأحد الفنانة التونسية منيرة حمدي، بحسب ما ذكرت وكالة تونس - إفريقيا للأنباء.

وتعتبر الفنانة منيرة حمدي من أبرز الوجوه الفنية في تونس، وهي أصيلة ولاية باجة، وقد بدأت حياتها المهنية في برنامج نادي المواهب، وشاركت في الحفل الافتتاحي لدورة العام 2001 م للمهرجان الدولي قرطاج، كما شاركت في أوبريت "رقص الكمان" في عام 2005.

كما تحصلت حمدي على جوائز عدة، بما في ذلك الجائزة الأولى في آداء العام 1992، والجائزة الثانية من مهرجان الموسيقى التونسية في العام 1995، كما حصلت على الجائزة الأولى في مهرجان الأغنية العربية في العام 2004 م و "أوسكار" فيديو الموسيقى المصرية في العام 2005.

وتم تكريمها في العام 2003 من قِبَل رئيس الجمهورية التونسية.