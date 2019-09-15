أغذية لو حافظت على تناولها ستحافظ على صحة عقلك

المصدر: البيان الإلكتروني

لا شك أن الغذاء السليم يلعب دوراً هاماً في الحفاظ على صحة عقل الإنسان كونه مسؤولاً عن عدد من الوظائف الحيوية في الجسم مثل تنفس الرئتين والحفاظ على نبضات القلب والحركة والشعور والتفكير.

وهناك وجبات مهمة يحرص معظم الناس على تناولها لتحسين نشاط العقل من دون معرفة قيمتها الغذائية وفائدتها للعقل. ونشارك معكم بعض هذه الأطعمة وفقاً لموقع “scmp”:

زيت بذور الكتان

يستخرج الزيت من نبات الكتان الذي يتواجد بكثرة في دول شمال افريقيا ويحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ-و-ب-د.

الأسماك الدهنية

المعروف والمتوارث عليه عالمياً أن الأسماك الدهنية مثل السردين والسلمون وغيرهما مهمة لصحة الدماغ لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية إذ تشكل الدهون 60% من النشاط العقلي لبناء خلايا المخ والأعصاب وينصح بتناولها مرتين في الأسبوع وعدم الإكثار منها تجنبا لمخاطر الإصابة بالأزمات القلبية لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون.

الشوكولاتة الداكنة

تحتوي على العناصر المضادة للأكسدة وفيتامين "أي" الذي تحمي خلايا المخ من الشيخوخة وتدهور القدرات العقلية المصاحبة مع تقدم العمر.

الجوز

الجوز أو ما يسمى بـ "عين الجمل" يزيد القدرة على التركيز ويقي من الإصابة بمرض الزهايمر حيث أنه يساعد على تقوية الذاكرة لاحتوائه على حمض ألفا لينولينيك، ودهون أوميغا3 إضافة إلى أنه غني بالنحاس والمنغنيز.

الخضروات

أبرز الخضروات المفيدة لصحة ونشاط العقل هي الخضروات الورقية مثل السبانخ والخس لاحتوائها على نسبة كبيرة من الحديد والفيتامينات المعادن والفيتامينات أبرزها معدن الحديد وهو المعدن الأساسي في عمليات الأيض وصحة الدماغ.