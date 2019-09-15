أكبر أم في العالم وزوجها في العناية المركزة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد الانتظار أكثر من 6 عقود لترى الأم المسنة إراماتى مانجاياما أطفالها أمام عينيها، لحقت بزوجها، سيتاراما راجاراو، إلى غرفة العناية المركزة، في أسباب غامضة، في نفس المستشفى في مدينة جنتر بولاية أندرا براديش، جنوب الهند.

وكانت الأم المسنة إراماتى مانجاياما، التي تزوجت من راجاراو عام 1962، أنجبت بواسطة عملية قيصرية توأمين من الإناث، وذلك بعد 57 عامًا بلا أطفال، قبل أكثر من أسبوعين، قبل أن يدخل زوجها صاحب الـ 78 عامًا للعناية المركزة بعد إصابته بنوبة قلبية.

التقارير لم تذكر سبب دخول الأم إلى العناية المركزة، كما لم يتم الإعلان عن أي تقدم في الحالة الصحية للأب العجوز، الذى كان قد عبر عن سعادته بعد ولادة طفلتيه، وقال بعد الولادة مباشرة إنهما أسعد زوجين على وجه الأرض.



ونقلت "تايمز" عن ابنة أخيه، أن السيدة لم تكن تعانى من أي أمراض، لكن عمها كان يعانى مشاكل فى القلب لبضع سنوات، وقال مدير المستشفى إن العملية الجراحية مرت بكل سهولة، وأن كلاً من الأم والرضيعتين يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم أى مضاعفات، مضيفًا أنه تم نقل الأم إلى وحدة العناية المركزة للخروج من التوتر الذى تعرضت له خلال الفترة الماضية.