معتصم النهار أفضل ممثل في مهرجان الفضائيات العربية

المصدر: القاهرة - البيان

حصل السوري معتصم النهار واللبنانية نادين نسيب نجيم على جائزة أفضل ممثل وممثلة بناءً على تصويت الجمهور في «مهرجان الفضائيات العربية» الذي أقيم في القاهرة ليل أمس. ونشرت نادين عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستغرام فيديو إعلان حصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية لهذا العام.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن على مقر حفل مهرجان الفضائيات العربية لعام 2019، لتكريمهم عن الأعمال التي قدموها خلال العام المنصرم، في الحفل الذي يقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ونشرت الإعلامية المصرية إنجي علي مقاطع فيديو ظهرت فيها وهي تعبر عن إعجابها الكبير بالفنان السوري معتصم النهار، لذلك لم تتوان عن القول لزوجته بالصوت والصورة: «أنا بموت في زوجك».