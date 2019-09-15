دورة حول منهجيّة التحرير المعجمي الخاص للغة العربية في تونس

المصدر: تونس - البيان

نظم مجمع اللغة العربية بالشارقة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، دورة تدريبية في العاصمة التونسية تونس، حول منهجيّة التحرير المعجمي الخاص بمشروع المعجم التاريخي للغة العربية، استهدف خلالها نخبة من الباحثين واللغويين الأكاديميين والعلماء المتخصصين في العربية.

جاء ذلك في إطار الدورات التدريبيّة التكوينية التي يشرف عليها اتحاد المجامع اللغوية ومجمع اللغة العربية بالشارقة ضمن جهود العمل على «المعجم التاريخي للغة العربية» - المشروع العربي القومي الذي جعلته الشارقة أولى أولوياتها، والمخصّص لحفظ وتوثيق مفردات لغة الضاد والتأريخ لها منذ نشأتها الأولى، حيث نظم المجمع سلسلة دورات في تسع دول عربية بهدف توحيد طريقة التحرير المعجمي، وتحديد منهجٍ واضح يتّبعه جميع الأكاديميين.