«السدو» و«الصقارة» ورشتان في «ثقافة أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ورشتي عمل بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، حول عناصر التراث الوطني المدرجة على قوائم التراث الثقافي غير المادي لمنظمة اليونسكو، وذلك بمشاركة الهيئات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بصون التراث الثقافي غير المادي.

أقيمت الورشتان في منارة السعديات يومي 10 و11 سبتمبر، وتناولت الورشة الأولى مستجدات إعداد التقرير الدوري حول عنصر «السدو» المدرج على قائمة التراث الثقافي غير المادي الذي يحتاج إلى صون عاجل لليونسكو. ويعد «السدو» أو حرفة النسيج التقليدية من أبرز الحرف التي لعبت دوراً أساسياً في البيئة الصحراوية ومثالاً يعكس كفاح الإنسان البدوي للتأقلم مع البيئة القاسية والانتفاع بمواردها الطبيعية المتوفرة.

أما ورشة العمل الثانية فقد خصصت لتحديث ملف الصقارة الدولي المسجل في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، وذلك في ضوء انضمام كل من بولندا، وكرواتيا، وهولندا، وسلوفاكيا لملف الترشيح، ليصل بذلك عدد الدول المشاركة فيه إلى 22 دولة، وهو أحد أهم الملفات المشتركة التي أدرجت في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي لليونسكو، لتحقيقه مبادئ التعاون الدولي بين ثقافات وشعوب مختلفة، ونجاحه في رفع الوعي بأهمية تنوع التراث الثقافي سواء بين الممارسين أو الجمهور.