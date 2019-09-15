ملتقى الشارقة للسرد في الأردن 17 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق الدورة السادسة عشرة من ملتقى الشارقة للسرد في 17 سبتمبر 2019 في العاصمة الأردنية عمّان، والذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، وتتواصل الفعاليات على مدى ثلاثة أيام بمشاركة روائيين ونقاد وأكاديميين عرب، واستضافة عدد من أدباء دول المهجر.

عنوان الدورة الجديدة للملتقى «الرواية التفاعلية - الماهية والخصائص»، تشتمل على محاور خمسة يتم طرحها ومناقشتها في جلسات صباحية ومسائية، هي «ماهية الرواية التفاعلية»، و«بنية السرد في الرواية التفاعلية»، و«الرواية التفاعلية: التقنيات والأبعاد الجمالية»، و«الرواية التفاعلية والنقد الرقمي»، فيما يأتي المحور الأخير تحت عنوان «الرواية التفاعلية وأثرها في الرواية التقليدية».