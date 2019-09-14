سرقة مرحاض من الذهب في إنجلترا

المصدر: البيان الالكتروني

سرق مرحاض من الذهب الخالص من صنع الفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان أمس من قصر بلينيم، ما ألحق أضرارا جسيمة بهذا الصرح الواقع في جنوب إنجلترا والمدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو، بحسب الشرطة البريطانية.

ويحمل هذا المرحاض الشغّال المصنوع من الذهب بعيار 18 قيراطا اسم "أمريكا". وهو كان معروضا في القصر العائد للقرن الثامن عشر في أكسفوردشير ضمن مجموعة من أعمال لماوريتسيو كاتيلان.

دخل اللصوص "الموقع عنوة ليلا وغادروه قرابة الساعة 4:50 (3:50 بتوقيت غرينيتش)"، بحسب "مونت كارلو الدولية" نقلا عن الشرطة المحلية.

وقالت المفتشة جيسي ميلن "كان المرحاض موصولا بإمدادات السباكة في العمارة، ما ألحق أضرارا جسيمة بالموقع وتسبب في فيضانات".

أوقف رجل في السادسة والستين من العمر، لكن لم يعثر بعد على المرحاض الثمين، بحسب الشرطة.

كان هذا العمل قد عرض للمرة الأولى في متحف غوغنهايم في نيويورك، حيث استخدمه حوالى 100 ألف شخص بين سبتمبر 2016 وصيف العام 2017.

والقصر من تصميم المهندس البريطاني جون فانبره ومشيّد على الطراز الباروكي، وولد فيه أيضا وينستون تشرتشل.