تغريدات النجوم.. مفاجآت سينمائية وغنائية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

جولة واحدة بين حسابات نجوم الساحة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي، كفيلة بأن تكشف عن حجم الأعمال الجديدة، التي يمضون فيها، في وقت تسابق فيه النجوم في الكشف عن هذه الأعمال التي استحوذت السينما على الجزء الأكبر منها، فها هي كارول سماحة تطل «بالصدفة»، بينما يلعب أمير عيد دور «أحمد» في «لما بنتولد»، ويواجه معتصم النهار هيفاء وهبي في «عقد الخواجة»، ليأتي احتفال الساهر على وقع «كل ما تكبر تحلى».

«البيان» جالت بين حسابات النجوم على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ورصدت أبرز أنشطتهم وتغريداتهم التي تضمنت مفاجآت سينمائية وغنائية.

عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دعا الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم، كافة متابعيه إلى حضور حفل زفاف نجله خالد، وذلك في رأس الخيمة، وكان غلوم قد شارك متابعيه صورة عن «كرت الدعوة»، وقد لقيت دعوته إقبال عدد من نجوم الإمارات، الذين قدموا له «التهنئة بزفاف نجله خالد»، متمنين للعروسين حياة هنيئة.

أما الفنان الإماراتي عبد الله بن حيدر، فقد آثر مخاطبة جمهوره عبر «انستغرام» موجهاً لهم «نصيحة» بمشاهدة الفيلم الإماراتي «خلك شنب» للمخرج هاني الشيباني، مؤكداً في الوقت نفسه أنه من الأعمال السينمائية الإماراتية التي تستحق الدعم والتفاعل.

مفاجأة من «العيار الثقيل» حملها الفنان السوري قصي خولي إلى جمهوره، وذلك بعد نشره على حسابه في «انستغرام» لمقطع مصور، أعلن فيه عن عمل سيجمعه قريباً مع الفنان المصري محمد رمضان، إلا أن قصي آثر أن يبقي التفاصيل طي الكتمان مكتفياً بالقول «انتظرونا قريباً»، في وقت يرجح فيه انضمام الفنانة نسرين طافش، إلى خولي ورمضان في العمل الجديد، الذي يتوقع أن يكون فيلماً سينمائياً، وذلك بالاعتماد على ما سبق وأن صرحت به نسرين طافش، عن اعتزامها البدء بتصوير فيلم جديد من بطولتها في مصر.

حفل زفاف

على وقع موسيقى أغنيته «كل ما يكبر يحلى»، احتفل الفنان العراقي كاظم الساهر المعروف بلقب «القيصر»، بعيد ميلاده الـ 62، حيث نشر «القيصر» على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعاً مصوراً، يضم عدة صور من مختلف مراحل حياته، وقد لقي الفيديو المنشور على «تويتر» تفاعلاً كبيراً، حيث أتاح المجال أمام الجمهور لمشاركة الساهر فرحة عيد ميلاده.

وفي السياق نفسه، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي كثيراً مع مقاطع الفيديو التي توثق لحفل زفاف الفنان المصري أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، في أحد فنادق القاهرة، حيث حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، وأحيا الحفل الفنان محمد حماقي، اللافت أن أحمد فهمي خرج في زفافه عن المألوف، بعد قيامه بتصميم القاعة على هيئة «بلاتو» (استوديو) سينمائي، مستوحياً معظم ديكورات القاعة من أفلام ديزني.

مقطع من أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان «بتأمن بالصدفة» وهي من كلمات وألحان الفنان مروان خوري، شاركت به الفنانة كارول سماحة جمهورها، وذلك عبر حسابها على «انستغرام»، وعلقت عليها بالقول: «انتظروا فيلم «بالصدفة» في صالات السينما بدءاً من 26 الجاري».

الفيلم الجديد يحمل توقيع باسم كريستو في الإخراج، ويمثل أولى تجارب كارول سماحة السينمائية، يذكر أن كارول سبق لها أن أطلت في العام 2008 بشخصيتها الحقيقية في فيلم «بحر النجوم».

«فارقوني»

من جهة ثانية، شارك الفنان المصري أمير عيد، جمهوره مقطعاً من أولى تجاربه السينمائية والتي تحمل عنوان «لما بنتولد» من إخراج تامر عزت، ويشارك فيه عدد من النجوم من بينهم سامح الصريطي وسلمى حسن، ومن المقرر أن يعرض الفيلم للمرة الأولى عالمياً في الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، وكان عيد قد علق على المقطع بقوله «أول تجربة لي في السينما، دعواتكم، وقريباً في دور العرض المحلية والعربية، بعد العرض العالمي الأول في مهرجان الجونة».

المغني اللبناني ناصيف زيتون الذي احتفل الأسبوع الماضي بتجاوز عدد مشاهدات قناته على اليوتيوب حاجر المليار مشاهدة، نشر أحدث أغنياته التي تحمل عنوان «فارقوني» وهي من كلمات عدنان الأمير، وألحان أدهم، وقد أدى زيتون الأغنية باللهجة العراقية، واستطاع أن يحوز من خلالها إعجاب الآلاف من متابعيه، في غضون ثلاث ساعات فقط من نشره الأغنية الجديدة.