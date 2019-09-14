مسلسل كوميدي يجمع فهمي وحسني في الموسم الرمضاني المقبل

المصدر: دبي - البيان

بعد تعاونهما في مسلسل «ريح المدام»، الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال موسم رمضان 2017، قرر الثنائي أحمد فهمي وأكرم حسني تكرار التعاون مرة أخرى من خلال مسلسل كوميدي جديد سيتم عرضه في موسم شهر رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل العمل قريباً، استعداداً لانطلاق التصوير ديسمبر المقبل، وذلك حسب ما أورد موقع اليوم السابع.

وقد كان آخر أعمال أكرم حسني مسلسل «الوصية» الذي عرض في رمضان 2018 وحقق نجاحاً جماهيرياً، وهو من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي وإخراج خالد الحلفاوي. بينما كان آخر أعمال أحمد مسلسل "الواد سيد الشحات"، من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، ومن بطولة أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.