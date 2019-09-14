«عقدة الخواجة» جديد هيفاء وهبي

المصدر: دبي - البيان

بدأت الفنانة هيفاء وهبي التحضير لفيلمها الجديد «عقدة الخواجة»، بعد غيبة خمس سنوات من طرح فيلمها «حلاوة روح»، وكشفت هيفاء أخيراً عن أبطال فيلمها، حيث أعلنت عن انضمام الفنان أحمد الفيشاوي وأحمد داوود لبطولة الفيلم معها، وحسب موقع «نجوم العرب»، فقد نشرت هيفاء عدة مقاطع فيديو تجمعها بهما في أول جلسة عمل، وذلك على خاصية الاستوري على انستغرام. وظهروا خلال تلك المقاطع وهم في غاية المرح، وعبروا عن سعادتهم بالعمل سوياً.

كما كشفت هيفاء عن مفاجأة أخرى وهي انضمام الفنان السوري معتصم النهار إلى فريق عمل فيلمها الجديد ونشرت صورة تجمعها به، كما نشرت مقاطع فيديو يظهر فيها معتصم النهار معها وهي ترحب بانضمامه إلى فريق عمل الفيلم.