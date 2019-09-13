اليابان تفوز بجائزة نوبل للحماقة العلمية للكيمياء

المصدر: البيان الالكتروني

فاز الخميس فريق من الباحثين اليابانيين بجائزة نوبل للحماقة العلمية للكيمياء لهذا العام لدراسة متعددة السنوات حول الحجم الكلي للعاب الذي ينتجه طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وهو العام الثالث عشر على التوالي الذي يفوز فيه باحث ياباني بالجائزة.

وقد حصل شيغيرو واتانابي، أستاذ في كلية العلوم الصحية، الذي أجرى الدراسة منذ حوالي 30 عامًا مع أطباء الأسنان مينكو أونيش وكاوري إيماي وإيجي كاوانو وسيجي إيجاراشي عندما كان أستاذاً مساعداً في كلية طب الأسنان بجامعة هوكايدو للعلوم الصحية، ونشر النتائج في مجلة أكاديمية في العام 1995.

في الدراسة، قاس واتانابي كمية اللعاب التي ينتجها 30 من الأطفال في عمر خمس سنوات، بما في ذلك أبنائه الثلاثة. وحضر الأبناء أيضًا حفل توزيع الجوائز وأعادوا التجربة، مما أضحك الجمهور الحاضر في القاعة.

جائزة "إيغ نوبل"، أو جائزة نوبل للحماقة العلمية بحسب موقع "اليابان بالعربي" هي جائزة تمنح للأبحاث العلمية عديمة الفائدة كل عام، وتقدم لعشرة أبحاث في مجالات علمية مختلفة، وتوزع الجوائز في حفل مهيب بمسرح “هارفارد ساندرس” بجامعة هارفارد الأمريكية، كما يحدث بحفل توزيع جائزة نوبل الأصلية.