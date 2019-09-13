رحيل صانع النجوم سيمون أسمر

المصدر: بيروت - رويترز

توفي أول من أمس، المخرج اللبناني سيمون أسمر، الذي اشتهر على مدى عقود بأنه صانع النجوم عن 76 عاماً.

وقد عانى أسمر في أيامه الأخيرة من مرض عضال، وتوفي على إثره في أحد مستشفيات بيروت.

وأطل أسمر للمرة الأولى عام 1972 في برنامج «استوديو الفن»، عبر تلفزيون لبنان الرسمي، ومن هذا البرنامج أطلق نجومية العديد من الفنانين اللبنانيين، بينهم ماجدة الرومي ووليد توفيق وعبدو ياغي وغيرهم.

وعلى مدى أعوام ظل «استوديو الفن» أكاديمية لتخريج النجوم، وبينهم في الثمانينيات راغب علامة وربيع الخولي ونجوى كرم وعاصي الحلاني وإليسا ونوال الزغبي ووائل كفوري، وغيرهم من النجوم في مجالات الغناء والتقديم.

يعد أسمر أحد أشهر معدي ومخرجي البرامج الفنية والترفيهية والسياسية والثقافية والمسابقات في تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال «إل بي سي»، حيث كان مدير قسم برامج المنوعات فيها، وقد تنقل بين العديد من المحطات اللبنانية.

ونال أكثر من 20 جائزة في لبنان ومختلف أنحاء العالم، منها جائزة أفضل مبدع تلفزيوني عام 1994، وجائزة مفتاح سيدني في أستراليا في العام نفسه.