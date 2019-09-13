انطلاق المرحلة قبل النهائية من «التجربة الفنية الإماراتية»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» عن انطلاق المرحلة ما قبل النهائية من مشروع التجربة الفنية الإماراتية، المشروع الأول من نوعه لإنتاج أول فيلم إماراتي عربي من صنع الجمهور على مستوى الوطن العربي، وذلك بعد أن حققت خلال مراحلها السابقة نجاحاً باهراً بمشاركة واسعة من المواهب الإماراتية من مختلف إمارات الدولة.

ويهدف هذا المشروع الرائد إلى تطوير البنية التحتية لصناعة السينما في مجالات الإنتاج السينمائي الإبداعي والتقني كافة، وتوفير بيئة ملائمة للإعلام والإبداع من خلال إبراز المحتوى المحلي إقليمياً وعالمياً.

ويعكف كل فريق من الفرق المشاركة في المشروع على كتابة خاتمة مختلفة للفيلم، وتصويرها وفقاً لرؤيته الإبداعية الخاصة، كخطوة رئيسة ضمن معايير التقييمات النهائية.