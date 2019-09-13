تعاون إيطالي مع شرطة أبوظبي في حماية التراث الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية في شرطة أبوظبي، الدورة التأسيسية في حماية التراث الثقافي، والتي عقدت لمدة أسبوع، بالتعاون مع فيلق الدرك العسكري الإيطالي «الكارابنييري».

وذكر العقيد راشد الظاهري، نائب مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، أن الدورة استهدفت التعريف بالقانون الدولي لحماية التراث الثقافي، والتشريعات الإيطالية في هذا الجانب، والمعايير الأمنية للمتاحف.

وأوضح الرائد دكتور مهندس أحمد الرمحي، رئيس قسم المشاركات الداخلية والخارجية بإدارة التدريب، أن الدورات تأتي ضمن أولويات إدارة التدريب. وحضر التخريج رفيل رمولا، الملحق الأمني الإيطالي، وممثلون من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية وإدارة التدريب.