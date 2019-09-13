أبوظبي تحتضن مؤتمر تقنيات المتاحف 30 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

سيُعقد معرض ومؤتمر «تقنيات المتاحف والمعارض لتراث الشرق الأوسط»، وهو حدث حصري مُخصّص لعلم الآثار والفنون والثقافة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) في الفترة ما بين 30 سبتمبر الجاري و2 أكتوبر المقبل.

وقالت غونول أكيلديز، الرئيس التنفيذي المُشارك في تنظيم المعارض TG Expo: «تحمل هذه النسخة من معرض ومؤتمر تقنيات المتاحف والمعارض لتراث الشرق الأوسط أهمية خاصة، وذلك بسبب الموقع بشكل أساسي. عندما يدقّ قلب الثقافة الحديثة في أبوظبي، فتلك ميّزة تُعزا للعاصمة لجهودها التي لا مثيل لها في تطوير الفن والتراث والثقافة».

وأضافت: «تعد أبوظبي عاصمة المستقبل لعلم الآثار، وهي العنوان المثالي لهذا الحدث».