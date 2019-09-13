عام التسامح معرض يجمع 100 فنان في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتح في دبي، مساء أول من أمس، المعرض الفني «عام التسامح»، وذلك بحضور جمهور غفير من عشاق الفن التشكيلي، يتقدمهم السفير البرازيلي فرناندو لويس ليموس إيقريجا، وقنصل عام الهند فيبول، وخليل عبد الواحد مدير إدارة الفنون التشكيلية بهيئة دبي للثقافة والفنون، والتشكيلي الإماراتي البارز عبد القادر الريس.

ويستمر المعرض الذي تنظمه «2 إكس إل للأثاث والديكور المنزلي»، حتى 14 سبتمبر الجاري، ويجتمع خلاله أكثر من 100 من الفنانين المخضرمين والناشئين، المحليين والعالميين من مختلف الجنسيات، ليوجهوا التحية والتقدير إلى روح السلام والمساواة التي تتميز بها الإمارات. ويتضمن المعرض أكثر من 250 قطعة فنية متميزة، إضافة إلى مجموعة من العملات الثمينة التي يمتلكها رجل الأعمال رام كومار تولاني، والتي تتضمن عملات نادرة.

مبادرة عظيمة

تعليقاً على المعرض، قال السفير البرازيلي: «عام التسامح في الإمارات مبادرة عظيمة يشارك فيها فنانون من كل أنحاء العالم. وبالنسبة للبرازيل، وهي دولة فخورة جداً بتنوعها وثقافة التسامح فيها، من المهم للغاية المشاركة في هذا الحدث من خلال أعمال فنانين برازيليين متميزين».

وقال سعود السعدي، مدير عام «2 إكس أل للأثاث والديكور المنزلي»: «نحن فخورون باستضافة هذا المعرض الفريد احتفالاً بعام التسامح في الإمارات. وهدفنا من هذا المعرض هو الاحتفاء بالإمارات عاصمة عالمية للتسامح».

من جهته، أوضح آميت ياداف، مدير التسويق في «2 إكس إل للأثاث والديكور المنزلي»: «مجال الفن كبير، سواء من حيث الديكور الداخلي أو الجمع بين الثقافات والأشخاص معاً. وأفضل ما في الأمر أن الفن يشعل الأفكار ويتيح للناس الفرصة لتقاسم تجاربهم حتى إذا كانوا يرون العالم بطرق مختلفة تماماً».