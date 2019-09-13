اتفاقية بين «جائزة التصوير» وفندق شاطئ أم القيوين

المصدر: أم القيوين - وام

شهد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين توقيع اتفاقية رعاية بين جائزة أم القيوين للتصوير الضوئي والفيديو وفندق شاطئ أم القيوين.

وقّع الاتفاقية كل من خالد الزارعي المنسق العام لجائزة أم القيوين للتصوير الضوئي والفيديو وجاد عرموني مالك فندق شاطئ أم القيوين.وبموجب الاتفاقية يصبح فندق شاطئ أم القيوين راعياً فضياً لجائزة أم القيوين للتصوير الضوئي والفيديو، والتي انطلقت في يوليو الماضي على أن تستمر اللجنة المنظمة في تلقي طلبات المشاركة على البريد الإلكتروني uaq.pv.award@uaqgov.ae حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وتقام الجائزة ضمن 3 محاور الأول بعنوان «اكتشف الطبيعة» و«عبق الماضي». والمحور الثالث لجائزة تصوير الفيديو بعنوان «أم القيوين في دقيقة»، وهو عبارة عن مقطع فيديو مصور لمدة دقيقة.