«421» يواصل دعم المواهب الفنية المحلية

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف «معرض421» عن افتتاح معرضين فنيين رئيسيين يوم غد، (14 سبتمبر الجاري)، وذلك تأكيداً على جهوده لتوفير المزيد من فرص التعليم الإبداعي للمواهب الفنية في دولة الإمارات.

ويأتي معرض «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 19/‏‏2018 الدفعة 6»، ومعرض «خواء»، ليطلقا فعاليات موسم الخريف لـ«معرض 421»، الذي يواصل تعاونه مع الشركاء للإسهام في الارتقاء بالمشهد الفني المحلي في الإمارات من خلال المعارض والتجارب التعليمية والفنية المتنوعة.

تفاعل

وتعليقاً على ذلك، قال فيصل الحسن، مدير «معرض421»: «يسلّط معرضا «المجتمع والنقد الفني» و«خواء» الضوء على فنانين متميزين في بداية مسيرتهم المهنية، حيث تعد هذه هي المرة الأولى بالنسبة لهم للتفاعل مع الجمهور من خلال منصة فنية. وتُعد الأعمال المعروضة دليلاً على التطور الذي تشهده المواهب المحلية في الإمارات، كما تتناول مجموعة من المواضيع المرتبطة بعالمنا، والتي تدفع حدود النقاش الفني الإقليمي نحو آفاقٍ جديدة. يسعدنا أن نعرض أعمال هؤلاء الفنانين في «معرض 421»، وأن نوفر لهم فرصة مشاركة أعمالهم ومناقشتها مع المجتمع الأوسع، ما يشكل لحظة مهمة في مسيرتهم الفنية حديثة العهد».

15 فناناً

سيسلط معرض «المجتمع والنقد الفني: منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين 19/‏‏2018 الدفعة 6»، الضوء على أعمال 15 فناناً صاعداً من خريجي «منحة سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين»، ما سيمثل تتويجاً للمشاركة في برنامجٍ تعليمي وتطويري فني مكثف استمر على مدى 10 أشهر كاملة. وسيقدم المعرض لمحةً عن مزيج من المواضيع، مثل مفاهيم التقاليد والأرق والوحدة، والتي تتجلى بوضوح في مجموعةٍ متنوعة من الوسائط مثل الصور والأعمال التركيبية والعروض الأدائية، حيث سيحرص كل فنان على تسخير الخبرات التي اكتسبها على مدار الأشهر الماضية لإنتاج أعمالٍ تشكل أفضل انعكاس لرحلتهم وتطورهم.

مهمة

وبهذه المناسبة، قالت خلود العطيات، مديرة الثقافة والفنون والتراث في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: «تتمثل مهمة برنامج المنحة متعددة الأوجه في تعزيز المعرفة الأكاديمية والمهارات المهنية لدى الزملاء المشاركين، مع تقوية قدراتهم على تحليل وتقييم ومناقشة أعمالهم الفنية الخاصة، وذلك بهدف إعدادهم للدراسات العليا ولمسيرة مهنية فنية ناجحة. تضمن هذه التجربة التعليمية المكثفة والاستثمار في مجموعة المواهب المستقبلية ترسيخ أساس قوي للمشهد الفني الإبداعي بدولة الإمارات، وتدفعنا قدماً في مجتمع الفنون العالمي حتى نكون مشاركاً مهماً في سرد القصص الفنية العالمية».

فضاء سريالي

كما سيشهد «معرض 421» افتتاح المعرض الفني «خواء»، وهو أول معرض منفرد للفنانة البصرية الإماراتية ميثاء عبد الله. وتُعبّر عبد الله من خلال هذا المعرض عن حالة الخواء أو الشعور بالفراغ وانعدام القيمة الحقيقية، من خلال وسائط الفيديو والأعمال الفنية الموجودة ضمن فضاءٍ سريالي مُفكك. وستدعو ميثاء الجمهور لخوض رحلةٍ من جزأين للتأمل في حالة الخواء والشعور بالفراغ وتحولها إلى أشكال مختلفة مثل الفراغ والذاكرة والانتظار، وأخيراً الانبعاث. وتركز الفنانة من خلال هذه المعرض على التفسيرات الاجتماعية، حيث تدعو الجمهور لاستكشاف الحالة الإنسانية بأسلوب سردي مميز. ويتميز هذا المعرض الفني بتفاصيل شفافة وسريالية وسط أجواء مُفعمة بالذكريات والحنين إلى الماضي.