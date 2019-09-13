نجم «طاش ما طاش» يتعرض لوعكة صحية

المصدر: دبي - البيان

بعد نحو ثلاثة أشهر على تعرّضه لوعكة صحية دخل على أثرها المستشفى لتلقي العلاج، وتحديداً في الخامس والعشرين من شهر مايو الماضي، ليخرج بعدها على أثر تجاوزه مرحلة الخطر، عاد وأُدخل الممثل السعودي ​خالد سامي​ المستشفى مجدداً بسبب معاودة تدهور حالته.

وحسب موقع «فن»، كشف الكاتب المسرحي مشعل الرشيد عن دخول سامي المستشفى مجدداً، مطالباً جمهوره بالدعاء له بالشفاء العاجل، ولم يوضح الرشيد طبيعة الحالة الصحية التي يمرّ بها. وعلّق على صورة نشرها لسامي على سريره في المستشفى قائلاً: «يرقد حالياً الفنان والممثل القدير خالد سامي بمستشفى الحرس الوطني في الرياض، وتحديداً في الدور السابع جناح 49 غرفة 1، دعواتكم له بالشفاء العاجل».

يُذكر أن خالد سامي واحد من أبرز وجوه الفن في السعودية، إذ أحب الجمهور الكثير من أدواره في «طاش ما طاش» إلى «شباب البومب 5»، كما قدّم شخصيات علقت في الذاكرة مثل «أبو رويشد» و«أبو العصافير»، وله مشاركات مسرحية.