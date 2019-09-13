معرض «اللامرئي» في منارة السعديات

المصدر: أبوظبي - البيان

يطلق استوديو التصوير في منارة السعديات المعرض المتجول «اللامرئي» في محطته الأولى بأبوظبي، للمصور الإماراتي يوسف الحبشي، الحاصل على جوائز عالمية، بالتعاون مع «نيكون» ومجلة «ناشيونال جيوجرافيك العربية»، ويستمر في الفترة من 16 سبتمبر الجاري ولغاية 28 أكتوبر المقبل، في منارة السعديات بأبوظبي.

ويقدم المعرض تشكيلة من أعمال الحبشي ومجموعته الخاصة للتصوير الفوتوغرافي بتقنية «الماكرو» التي تتضمن 27 صورة مقربة، تستعرض ملامح العالم الخفي والمشوّق لصراع البقاء بين الكائنات الحية، وتسلط الضوء على التفاصيل الدقيقة لرؤية الحبشي الفنية وخبرته العملية. ويحتفي معرض «اللامرئي» بفن التصوير الفوتوغرافي المقرّب على وجه الخصوص، ليفتح بذلك أبواباً على عالم خفي لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ويركّز بشكل خاص على الحشرات والكائنات الحية.