تعرف إلى الصورة التي أبكت رواد مواقع التواصل

المصدر: البيان الالكتروني

صورة لطفل يدعى "باكيت" يعاني من مرض السرطان، يبلغ من العمر 4 سنوات، أمام المرحاض، بينما تقف أخته، أوبري، التي تكبره بسنة تقريباً خلفه وتحرسه، اشعلت مواقع التواصل، بل أبكت الكثرين منهم.

وباكيت، مصاب بسرطان الدم الليمفاوي الحاد، منذ عام تقريباً، ونشرت والدته، كاتلين بيرغ، الصور التي التقتها لابنيها في يناير الماضي، وأرفقت تعليقاً معها، تقول فيه: "التقيؤ بين جلسات اللعب والاستيقاظ للتقيؤ". وفقاً للعربية نت نقلاً عن "سي إن إن".

وقالت بيرغ إن عائلتها “قد تفرقت”، إذ ترسل أبناءها عند جدتهم أو بيت خالهم في كل مرة تبقى هي فيها مع ابنها في المستشفى.

ومن المتوقع أن ينهي باكيت علاجه في أغسطس 2021، وذلك بعد أكثر من 3 سنوات، إلا أن بيرغ لفتت إلى أن المدة “كانت أشبه بمدة أبدية” على عائلتها.

ولكون عملية العلاج باتت مكلفة للغاية، قام أحد الأصدقاء بعمل مشروع “Go Fund Me” لتغطية نفقات باكيت الطبية.

وقالت والدة الطفل إنها كانت تحس بأنها كانت وحيدة، إلا أن أهل الأولاد المصابين بالسرطان تفاعلوا مع المنشور، مما أظهر أن هنالك جماعة لم تكن تعلم بأنها كانت موجودة، مضيفة: “أن تجد الإيجابية، أظن، في البشاعة، هو رؤية جيدة للحياة”.