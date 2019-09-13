شاهد.. حقائب مدرسية في حديقة الأمم المتحدة للتعريف بالخطر المحدق بالأطفال

المصدر: البيان الالكتروني

وضعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" 3758 حقيبة مدرسية في حديقة الأمم المتحدة للفت الانتباه إلى حجم وفيات الأطفال في الصراعات خلال العام 2018.

وقالت "يونيسف" إنه يجب على قادة العالم التحرك الآن للقضاء على العنف وحماية الأطفال تحت القصف والصراعات.

يذكر أن الـ 3758 حقيبة هي رمز لـ 3758 طفلاً لقوا حتفهم جراء الصراعات العام الماضي، وكذا رمزا للأمل، ولإمكان أن ينعم الأطفال ببراءتهم، بالإضافة إلى أنها نصب للتذكير بحجم الخطر المحدق بالأطفال.

شاهد.. حقائب مدرسية في حديقة الأمم المتحدة للتعريف بالخطر المحدق بالأطفالhttps://t.co/hoYys3UIna#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uyC64Tfspb — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 12, 2019