قرية تعرض الأرز على السكان مقابل قمامتهم

المصدر: البيان الإلكتروني

تحاول قرية فلبينية التصدي لآفة النفايات البلاستيكية بعرضها الأرز على السكان مقابل قمامتهم.

ويمكن لسكان قرية بايانان الواقعة خارج العاصمة مانيلا الحصول على كيلوجرام من الأرز، السلعة الغذائية الرئيسية في الفلبين، مقابل كل كيلوجرامين من النفايات البلاستيكية، التي يتم تسليمها للحكومة للتخلص منها بالطريقة السليمة أو لإعادة تدويرها.

قالت فيرونيكا دولوريكو، وهي داعمة للبرنامج عمرها 49 عاما: "وزنت 14 كيلوجراما من المخلفات، لذلك حصلت على سبعة كيلوجرامات من الأرز. هذه مساعدة كبيرة لنا أن نحصل على كيلوجرام من الأرز يوميا".

وأضافت "أشعر أن البيئة المحيطة بنا قذرة حقا. لو كان باستطاعتي لكنت انتشلت كل المواد البلاستيكية على طول الطريق عندما أسير في الخارج".

ويتراوح سعر الكيلوجرام من الأرز بين 30 و40 بيزو (0.70 دولار)، وهو سعر مرتفع في بلد اقتصاده سريع النمو لكن معدلات الفقر فيه مرتفعة في الريف والمدن.

ويعيش خمس السكان، البالغ عددهم 107 ملايين نسمة، تحت خط الفقر ويقل الاستهلاك الشهري عن 241 دولارا للفرد.

وقال أندور سان بيدرو رئيس القرية إن بايانان جمعت أكثر من 213 كيلوجراما من الأكياس والزجاجات والحقائب البلاستيكية في أغسطس آب، مضيفا أن مبادلة الطعام بالقمامة يعلم الناس كيف يتخلصون من نفاياتهم بصورة صحيحة.