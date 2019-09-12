وفاة صانع النجوم سيمون أسمر‬⁩

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد معاناته مع مرض السرطان ، توفي مساء الأربعاء المخرج سيمون أسمر​ عن عمر يناهز 76 عاماً بعد مسيرة حافلة بالنجاحات وإطلاق النجوم وإخراج أهم البرامج.

وفي اتصال هاتفي مع المستشفى التي يتلقى فيها سيمون أسمر العلاج أكدوا خبر وفاته بعدما ساء حاله في الأيام الماضية وصراعه مع مرض السرطان لفترة طويلة وعانى من أزمة صحية تعرض لها تتعلق بالمسالك البولية وسرطان البروستات ومضاعفات أصابت أيضاً الكلى.

ومع رحيل أسمر يكون لبنان طوى صفحة مبدع صنع جيلا بأكمله من الفنانين.

ويعتبر اسمر مُكتشف بعض من أشهر الفنانين العرب مثل ⁧‫وائل كفوري‬⁩ و ⁧‫رامي عياش‬⁩ و ⁧‫إليسا‬⁩ و ⁧‫نوال الزغبي‬⁩ وغيرهم من خلال برنامجه الشهير ⁧‫استديو الفن‬⁩.