القرية العالمية تطلق باقات كبار الشخصيات للبيع ابتداءً من 28 سبتمبر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، الوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تاريخ إنطلاق مبيعات باقاتها لكبار الشخصيات المخصصة لموسمها الجديد ليكون في يوم السبت الموافق 28 سبتمبر 2019. ودعت القرية العالمية ضيوفها في جميع أنحاء الإمارات للاستفادة من المزايا الجديدة والمضافة التي توفرها لهم باقات كبار الشخصيات - والتي ستكون متاحة حصرياً عبر متاجر مختارة من فيرجن ميغاستور ومتجر فيرجن ميغاستور الإلكتروني.

وجاء قرار القرية العالمية للشراكة الإستراتيجية مع فيرجين ميغاستور في سعيها نحو توفير نقاط بيع أكثر لتكون أقرب إلى الضيوف ولتسهيل الوصول لها حيث تم إختيار الفروع الأكبر والأكثر جاهزية لإستقبالهم والتي ستكون في مردف سيتي سنتر ودبي مول ومول الإمارات وميركاتو مول والمرابع العربية 2 في دبي وياس مول في أبوظبي. كما سيتم طرح الباقات عن طريق المتجر الإلكتروني على tickets.virginmegastore.me مع توفير خدمة التوصيل.

وقد ضاعفت القرية العالمية عدد الباقات التي تم توفيرها لهذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، نزولاً عند رغبة الضيوف والطلب المتزايد عليها للإستمتاع بمجموعة من المزايا الحصرية والتسهيلات عند زيارتهم للوجهة الترفيهية الأولى في الإمارات. ومع الزيادة في عدد الباقات، حرصت القرية العالمية أيضاً على توفير مزايا وتسهيلات حصرية جديدة ضمن الباقات لزيادة القيمة المضافة التي توفرها بفئاتها المختلفة.

وتعليقاً على إنطلاق حملة المبيعات، قال بدر أنوهي، الرئيس التنفيذي للقرية العالمية: "تهدف استراتيجيتنا في طرح باقات كبار الشخصيات موسم تلو الآخر إلى تعزيز تجربة ضيوفنا، لا سيما أولئك الذين يحرصون على زيارة القرية العالمية على نحو مستمر في جميع المواسم. وقد بذلنا جهوداً كبيرة عند تنظيم هذا الموسم، خاصةً من ناحية تطوير البنية التحتية، بما في ذلك توسعة المناطق المخصصة لمواقف كبار الشخصيات والاعتماد على الأنظمة الذكية لتسهيل آلية دخول وخروج السيارات، وذلك لتلبية الطلب المتزايد والتمكن من زيادة عدد الباقات. وقد حرصنا على التعاون مع فيرجن ميغاستور لتوفير نقاط بيع حصرية للباقات في مجموعة من الفروع في إمارتي دبي وأبوظبي، إضافةً إلى طرحها عبر متجر فيرجن ميغاستور الإلكتروني، ما يؤكد التزامنا بضمان أكبر قدر من الراحة لضيوفنا عبر تمكينهم من الحصول على الباقات بسهولة."

وتشتمل الباقات على ملصقات السيارات لدخول مواقف كبار الشخصيات إضافةً إلى تذاكر الدخول عبر مداخل كبار الشخصيات المتواجدة عند بوابة العالم والبوابة الثقافية وبطاقات كرنفال للألعاب وبطاقات حضور عروض السيرك. كما تم إضافة مزايا حصرية جديدة هذا الموسم إلى الباقات تشمل باطاقات لدخول متحف ريبليز صدق أو لا تصدق! الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافةً إلى بطاقات حضور العرض الشيّق الأكثر إثارة في تاريخ الوجهة تحت مسمّى "تحدّي الأقوياء".

وتتوفر الباقات في ثلاث فئات هي البلاتينية والذهبية والفضية، توفر جميعها نفس المزايا ولكن بكميات متفاوتة، على أن تتوفر الباقات البلاتينية حصرياً من خلال فرع فيرجين ميغاستور في مردف سيتي سنتر بينما تتوفر الباقات الذهبية والفضية في جميع الفروع. وستتوفر الباقات البلاتينية، التي تتميز عن باقي الفئات بتخصيص موقف واحد لكل منها في منطقة مواقف كبار الشخصيات مع وجود جهاز تحكّم خاص بالموقف بداخلها، للبيع مقابل 5,000 درهم للباقة الواحدة، بينما تكون الباقة الذهبية مقابل 1,900 درهم والباقة الفضية مقابل 1,300 درهم لتوفر كل باقة قيمة مضافة كبيرة وخصومات تزيد عن 50% على قيمة المحتويات إضافةً إلى الإستفادة من المواقف القريبة من بوابات الدخول.

وفي بادرة تهدف إلى تعزيز التجارب الترفيهية التي يستمتع بها الضيوف، حرصت القرية العالمية على التعاون مع شركائها في قطاع الترفيه لتقديم باقتين مجانيتين مع كل باقة من باقات كبار الشخصيات توفر الأولى مجموعة من بطاقات وتذاكر الخصم خاصة بمختلف وجهات مِراس الترفيهية مثل "روكسي سينما" و "هاب زيرو" و "ذا جرين بلانيت" و "لاجونا ووتر بارك" و "ماتيل بلاي تاون". كما توفر الباقة المجانية الثانية مجموعة من بطاقات وتذاكر الخصم خاصة بوجهات دبي باركس آند ريزورتس الترفيهية مثل "موشينجيت" و "بوليوود باركس" و "ليجولاند" و "ليجولاند ووتر بارك" ومطعم الماشوّه ومنتجع لابيتا دبي باركس آند ريزورتس.