«فن أبوظبي» يعلن قائمة المكلّفين بتقديم أعمال حصرية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «فن أبوظبي» عن قائمة أسماء منسقيه القيمين الفنيين والفنانين المكلفين بتقديم أعمال حصرية للدورة الحادية عشرة من المعرض الذي تستضيفه منارة السعديات خلال الفترة من 21 - 23 نوفمبر المقبل، حيث سيقدم المعرض السنوي أعمالاً فنية حديثة ومعاصرة بمشاركة 40 صالة عرض فنية عالمية رائدة وناشئة.

وقال الفنان المكلّف لياندرو إيرلتش الذي يقيم في بوينس آيرس ومونتيفيديو: ابتكرت منذ بضع سنوات عملاً فنياً تركيبياً بعنوان «العشّ»، والذي كان عبارة عن مساحة أسطوانية الشكل مصممة لاحتضان مشهد بصري محدّد. وكانت هذه المساحة تضم منحوتة زجاجية على هيئة سحابة تقع مباشرةً تحت نافذة السقف، ويجمع هذا المشروع في ثناياه بين الأناقة والجمال المؤقّت للسحابة مع تفاصيل الزجاج القاسية، والهيكل الوعر المحيط بها وبيئتها الطبيعية.

ومن جهته، يتمتّع الفنان أوليفر بير بخلفيّة معرفية معمّقة في مجالي الموسيقى والفنون الجميلة. وقد قال: أتطلّع بكل شغف إلى العمل في أبوظبي لأول مرة، إذ يتناغم العمل الذي كُلفت به في «فن أبوظبي» بشكل مباشر مع روح المدينة.