«صباحي إنت».. عودة إلى الزمن الجميل

المصدر: دبي - البيان

نجاح مهم تحققه أغنية «صباحي إنت» للفنان راشد الماجد، التي طرحت في المحطات الإذاعية الخليجية، قبل أيام، محققة تفاعلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عدها الكثيرون «عودة لأغاني الزمن الجميل». وهذه الاغنية من كلمات الشاعرة الإماراتية جموح، ومن ألحان فايز السعيد، ومن توزيع مهند خضر ومكساج مهندس الصوت حسين بركات.

كما انها من تريات أحمد فرحات، واما عازف الغيتار فيها فهو شريف فهمي والإيقاع للفنان الكويتي عبدالله البلوشي. وتتميز «صباحي إنت» أيضا بأنها من إشراف الشاعر الإماراتي علي الخوار إذ إنها من إنتاج شركة الخوار للإنتاج الفني. وقد أنجز لها عمل فيديو كليب خاص من قبل محمد شحاتة، وقد طرحت على يوتيوب على قناة شركة الخوار للإنتاج الفني.