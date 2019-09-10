معجزة المايونيز تحقق حلم زوجين في الإنجاب

المصدر: وكالات

تمكن زوجان أخيرا من تحقيق حلمهما في الإنجاب، بعد تجربة علاج مثير للجدل، يتكون من مكونات تستخدم في إعداد المايونيز.

كانت لوسي البالغة من العمر 32 عاما، وزوجها كريغ (29 عاما)، قد أصابهما اليأس في أن يصبحا والدين، منذ شهر عسلهما في 2014، وذلك لأن روز اكتشفت إصابتها بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات، بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وتتسبب المتلازمة، التي تصيب امرأة من كل خمس نساء في المملكة المتحدة، في تكوين أكياس مملوءة بالسوائل حول البيض، وتوقف عملية الإخصاب.

كما أن لوسي كانت مصابة بحالة أشبه بفيروس، وهي أن جسمها ينتج كمية كبيرة من خلايا قاتلة طبيعية، تعمل كنظام دفاع طبيعي في مكافحة العدوى، عندما تصبح المرأة حاملا، ما يتسبب في إتلاف عملية الحمل.

لكن بعد مرور لوسي وزوجها كريخ بثلاث حالات إجهاض، وجولة فاشلة من محاولات التلقيح الاصطناعي، بدأ الزوجان في البحث عن خيارات علاج بديلة، حتى جربا علاجا يعرف باسم "العلاج المناعي".

ويُزعم أن "العلاج المناعي"، يحل الإنتاج المفرط للخلايا القاتلة، عن طريق ضخ أجسام النساء بخليط من صفار البيض وزيت الصويا، وهي نفس مكونات المايونيز كما يعتقد أنه يقيد هذه الخلايا، عن طريق إغراق مجرى الدم بالأحماض الدهنية التي تقلل من قدرتها على إنتاج مواد كيميائية في الجسم.

وتلك الدهون الناتجة من "العلاج المناعي"، عالية السعرات الحرارية - حوالي 200 سعر حراري للجرعة، أي ما يعادل لوح شوكولاتة "سنيكرز" - وتم تشبيهها بـ "الحصول على جرعة كبيرة من المايونيز"، ويتم تناولها عن طريق التقطير عادة قبل الحمل مرتين، ثم 3 مرات بعد ذلك، ويعتقد أن "العلاج المناعي" يساعد على زرع الجنين وينمو بشكل طبيعي.

وإلى جانب "العلاج المناعي"، فإنه يُنصح النساء أيضا بتناول المنشطات، والتي تزيد من قمع الجهاز المناعي، ومخففات الدم لمنع تجلطات الدم، والتي يمكن أن تعيق أيضا عملية زرع الأجنة.

ومع اتباعهما للعلاج المثير للجدل، تحقق حلم لوسي وكريغ اليائسين، في ولادة طفلتهما الأولى "سيينا"، قبل 18 شهر، وذلك بعد سنوات من محاولات الإنجاب الفاشلة.

كما يتوقعان أن يستقبلا طفلهما الثاني في 27 أكتوبر المقبل.

وتولى علاج لوسي، الدكتور جورج ندوكوي، الذي يطلق عليه اسم "طبيب المايونيز"، وقام بتطوير "العلاج المناعي" منذ حوالي 10 سنوات، وادعى أنه ساعد عشرات النساء اللائي يعانين من العقم في الحمل.

و"العلاج المناعي" مكلفا، فسعر دورة العلاج منه تتكلف 4000 جنيه استرليني، بالإضافة إلى دفع 235 جنيها استرلينيا لكل قطرة.