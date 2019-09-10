أم تترك وليدها في كيس بلاستيكي وترحل والكاميرا ترصدها

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت لقطات صادمة نشرتها مؤسسة حكومية، امرأة تخلت عن وليدها في مكان مهجور، في حادثة مؤثرة انتشرت على مدى واسع بوسائل التواصل الاجتماعي في روسيا.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة "لجنة التحقيقات الروسية"، امرأة وهي تحمل طفلا رضيعا بكيس بلاستيكي، قبل أن تتركه في منطقة غير مأهولة خلف محل تجاري.

وأظهر الفيديو "المؤلم" لحظة تخلي الأم عن مولودها في الكيس البلاستيكي، قبل أن تقف أمامه للحظات، لتفكر في الأمر ثم تهم راحلة لتتركه وحيدا.

وعثرت السلطات على المولود مصابا بانخفاض شديد في حرارة الجسم، قبل أن يتم نقله بسرعة إلى المستشفى بحسب روسيا اليوم.

وأكدت السلطات العثور على الأم واحتجازها في منزلها، بينما يستمر التحقيق في القضية.

أم تترك وليدها في كيس بلاستيكي وترحل والكاميرا ترصدهاhttps://t.co/yY1vPlUT5i#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/NlgiNQ2X7T — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 10, 2019