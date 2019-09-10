الإمارات تاسع أكثر دول العالم أناقة.. ودبي الأولى عربياً بالازدهار

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنّفت الإمارات في المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً على قائمة أكثر دول العالم أناقة، والتي أصدرتها أمس مجلة «سي إي أو وورلد» الأمريكية.

رصدت القائمة الــ 20 دولة الأكثر أناقة في العالم استناداً إلى مجموعة من المعايير، منها عدد المدارس المتخصصة في الأزياء والموضة، عدد الأشخاص المؤثرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بالموضة والمروّجين لها، مستوى إدراك الموضة لدى الإعلاميين، توافر الموضة لعدد كبير من السكان، وحجم سوق الأزياء في كل دولة.

وتفوّقت الإمارات على كلٍّ من: البرازيل، تركيا، السويد، سنغافورة، هولندا، أستراليا، كوريا الجنوبية، النمسا، ألمانيا، النرويج، والدنمارك، والتي صُنّفت في المراكز من العاشر حتى الــ 20، على التوالي.

وأوضحت «سي إي أو وورلد» في التقرير المرفق بالقائمة أن وجود الإمارات ضمن الــ 10 دول الأكثر أناقة في العالم يُعزَى بالأساس إلى دبي.

وكانت المراكز الثمانية الأولى على القائمة من نصيب: إيطاليا، فرنسا، المملكة المتحدة، اليابان، الولايات المتحدة، الهند، إسبانيا، والصين «شاملة إقليم هونغ كونغ»، على التوالي، فيما كانت المفاجأة هي خلو القائمة من كندا وروسيا.

وفي تصنيف آخر نشرته «سي إي أو وورلد» أمس لأكثر مدن العالم رخاءً وازدهاراً في 2019، جاءت دبي في المركز الأول عربياً والــ 32 عالمياً.

كما حلّت أبوظبي في المركز الثاني عربياً والــ 40 عالمياً. واعتمدت المجلة في تصنيفها على استبيان أجرته على عينة قوامها حوالي 30.000 شخص من مختلف أنحاء العالم، حيث اختار الأشخاص المدن الأكثر رخاءً في العالم استناداً إلى شعورهم بالسعادة والرضا في المدينة من واقع تجاربهم الشخصية عند زيارتهم لها.

وتفوقت دبي على كلٍّ من: ميونيخ، فيينا، دلهي، سياتل، وسيدني. كما تفوقت دبي وأبوظبي على كلٍّ من: هونغ كونغ، بوسطن، ريو دي جانيرو، بانكوك، كوالالمبور، وبكين.