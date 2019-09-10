«بيرل إف إم» تنافس على جائزة عالمية

المصدر: دبي - البيان

اختيرت إذاعة «بيرل إف إم»، التي تبث من مركز الجليلة لثقافة الطفل في دبي، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، مع إذاعات من دول عربية مختلفة للمنافسة على جائزة الإذاعة المفضلة للأطفال في الشرق الأوسط، ضمن حفل «جوائز اختيار أطفال نيكلوديون» العالمية الذي تقيمه شبكة قنوات «نيكلوديون» العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي برعاية دائرة الثقافة والسياحة.

وفتحت الجهة المنظمة لهذه الجوائز فرص التصويت عبر موقعها الإلكتروني وحساباتها في التواصل الاجتماعي عن 16 فئة فنية، منها «الإذاعة المفضلة للأطفال».

حيث ينافس على الجائزة أربع إذاعات دولية من ضمنها إذاعة «بيرل إف إم»، الإماراتية الوحيدة بين المنافسين المتخصصة بشؤون الطفل، التي تتوجه للأطفال بكل برامجها منذ انطلاقتها وتهدف إلى توعيتهم وخلق منبر إعلامي للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم ومناقشة شؤونهم وحقوقهم مع متخصصين في مجالات مختلفة، إلى جانب توفير بيئة توعوية وترفيهية مدروسة.

خصوصية

من جهته، قال عادل عمر مدير أول إدارة المشاريع الخاصة والإعلامية في مركز الجليلة لثقافة الطفل/‏‏ مدير إذاعة بيرل إف إم: «نعمل من خلال إذاعة بيرل إف إم على مراعاة خصوصية المجتمع الذي نمثله والمكان الذي تبث منه الإذاعة في الدرجة الأولى، من هذا المنطلق نجمع الروح الإماراتية المحافظة والتوّاقة للإبداع مع احتياجات الطفل التعبيرية وأحلامه وطموحاته في العمل الإعلامي.

وأشار عادل عمر إلى أن مقر الإذاعة داخل مركز الجليلة لثقافة الطفل يعزز مكانتها كجهة مفضلة للطفل، لا سيما أنها تعتبر جزءاً من بيئة آمنة للطفل، ومن مركز يتسم بأهدافه الإبداعية والفنية الداعمة للأطفال الموهوبين.