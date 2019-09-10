عالم نيكلوديون يقدم عروضه في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت كُلّ من شبكة «نيكلوديون» ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن إقامة فعالية «عالم نيكلوديون أبوظبي» على مدى ثلاثة أيام لتقدم برنامجاً حافلاً من الأنشطة والفعالية المميزة. وتشكل فعالية «عالم نيكلوديون أبوظبي»، التي تقام في «مركز أبوظبي الوطني للمعارض»، وجهة الترفيه المثلى بالنسبة للعائلات والأطفال.

حيث توفر لهم فرصة خوض تجارب مذهلة، والمشاركة في الكثير من الألعاب مع إمكانية الفوز بجوائز مجزية ضمن إطار مسابقة «العب واربح»، فضلاً عن مشاهدة العروض الموسيقية الحية من عمر ورجاء بيلمير وديلر، نخبة من أشهر الفنانين في منطقة الشرق الأوسط. وبهذه المناسبة، قالت تريسي جرانت، نائب رئيس شؤون المحتوى والقنوات في شبكات «فياكوم» الإعلامية الدولية في الشرق الأوسط:

يسرنا تنظيم فعالية «عالم نيكلوديون أبوظبي»، بكل ما تحتضنه من تجارب وأنشطة غنية ومخصصة للأطفال، في أبوظبي. ويشكل الأطفال محور التركيز الأساسي لشبكة «نيكلوديون»، ما يبرهن على أهمية هذه الفعالية بالنسبة لنا ولجمهورنا على حد سواء، والتزامنا بالتقرب منهم.

من جهته، عبّر سعيد السعيد، مدير تسويق الوجهة السياحية بدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن سعادته بإقامة الحدث، قائلاً: عالم نيكلوديون إضافة ثمينة إلى ملف الأحداث الترفيهية العائلية عالمية المستوى التي تنظمها أبوظبي.