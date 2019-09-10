وودي آلن: مخطئ مَن يهاجمني

المصدر: دبي - البيان

رأى وودي آلن، الذي يقاطعه موزّعون في الولايات المتحدة، في مقابلة نشرت عبر موقع إذاعة «فرانس انتر»، أن الذين يهاجمونه «مخطئون».

وقال المخرج الأمريكي البالغ 83 عاماً «الناس الذين يهاجمونني يخطئون. لكن الناس يرتكبون الأخطاء على الدوام وهذا ليس بمأسوي. بطبيعة الحال ينبغي عرض فيلمي في الولايات المتحدة، ووقف مهاجمتي، وإدراك الحقيقة..».

وعرض فيلمه الأخير «إيه رايني داي إن نيويورك» الذي صور في 2017، وهو من بطولة تيموثي شالاميه وإيل فانينغ وسيلينا غوميز، مساء الجمعة، في افتتاح مهرجان دوفيل للسينما الأمريكية في شمال غربي فرنسا. وسيعرض في الصالات الفرنسية اعتباراً من 18 الشهر الجاري.