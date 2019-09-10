«ماشا والدب» يجتاح دور السينما البريطانية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مدير عام شركة «أنيماكورد غروب» الروسية، أليكسي ميركولوف، أن فيلم الأطفال الروسي «ماشا والدب» للرسوم المتحركة يعرض في 89 دار سينما بريطانية وإيرلندية، بحسب ما ذكرت وكالة «نوفيستي» الروسية.

وأضاف أن الفيلم مأخوذ عن المسلسل «ماشا والدب»، ويحتفل العام الجاري بذكرى مرور 10 أعوام على بدء تصويره. وقال: إن المسلسل ترجم إلى 36 لغة وإنه يعرض في ما يزيد على 100 بلد. أما عدد مشاهداته على يوتيوب ففاق 50 مليار مشاهدة. فيما دخلت حلقة «ماشا والعصيدة» تصنيف أكثر مقاطع الفيديو العشرة مشاهدة. وتم إدخاله في موسوعة «غينيس» عام 2019 للأرقام القياسية كونه أكثر الأفلام مشاهدة.

ويبدأ عرض فيلم الكارتون السينمائي المبني على حلقات مسلسل «ماشا والدب» بدءاً من 20 سبتمبر الجاري في دور السينما البريطانية والإيرلندية. وتولت شبكة Vue Entertainment السينمائية عرضه في 89 داراً للسينما. وسيدوم عرض الفيلم الذي يضم حلقات المسلسل وجزءاً من موسمه الثالث نحو 4 أسابيع، مع العلم بأن الموسم الثالث للمسلسل سيعرض لأول مرة.

وصرح، ميركولوف، لصحيفة «كوميرسانت» الروسية أن شركة Generation Media البريطانية تولت الترويج للفيلم في بريطانيا.