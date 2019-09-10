«درس افتتاحي» بدار الشعر في مراكش

المصدر: مراكش - البيان

تنظم دار الشعر بمراكش، تحت إشراف وزارة الثقافة والاتصال، وضمن افتتاح البرنامج الثقافي الجديد، درساً افتتاحياً حول موضوع «الشعر والمشترك الإنساني»، يقدمه الناقد والباحث خالد بلقاسم، وتحاوره الإعلامية سعيدة شريف، وذلك يوم الجمعة.

الدرس الافتتاحي، تقليد ثقافي جديد تفتتح به دار الشعر بمراكش برنامجها الشعري السنوي، في استقصاء لأسئلة تهم الخطاب الشعري في مختلف تجلياته. الموسم الثالث للدار، الذي سيستمر هذه السنة بمزيد من الانفتاح على حساسيات وتجارب مختلفة تنتمي للمنجز الشعري الحديث في المغرب، إلى جانب ترسيخ استراتيجية دار الشعر بمراكش، التي أعلنتها مند التأسيس، في إعادة الاعتبار لوظيفة الشاعر وللشعر ضمن المنظومة المجتمعية.

ويشكل الدرس الافتتاحي، فقرة ضمن البرنامج الفصلي الأول للموسم الثالث لدار الشعر بمراكش، الذي سيتواصل مستقبلاً بمزيد من الانفتاح على فضاءات جديدة في عمق الجنوب المغربي، لترسيخ تداول أكبر للشعر بين جمهوره، ولمزيد من الانفتاح والإنصات لشعراء من مختلف التجارب والرؤى.