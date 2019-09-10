«الناشرين الإماراتيين» تبحث سوق الكتاب

المصدر: موسكو - وام

نظمت جمعية الناشرين الإماراتيين، بالتعاون مع جمعية الناشرين الروس، لقاءً تعريفياً على هامش فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب 2019، شارك فيها من دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلون عن أربع دور نشر إماراتية، وهم مدير ومؤسس دار الفلك للترجمة والنشر، د. اليازية خليفة.

ومؤسس دار دراجون للنشر والتوزيع، عبد الله الكعبي، ومؤسسة دار صديقات للنشر صالحة غابش، وتامر سعيد مدير مجموعة كلمات للنشر، بينما حضر من الجانب الروسي خمس دور نشر.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، آليات تبادل حقوق الملكية والنشر، واتفقوا على عقد سلسلة اجتماعات مع الناشرين الإماراتيين للتنسيق، والبحث في فرص العمل المشتركة. كما زار وفد الجمعية في اليوم الأول من فعاليات الشارقة في موسكو، دار «كومباس غايد»، أحد أبرز دور النشر الخاصة في روسيا، بهدف التعرّف إلى تقاليد صناعة النشر في روسيا، وأحدث أساليبه وتقنياته. واستضافت الجمعية، خلال جلسة نظمتها في اليوم الرابع، كلاً من ناتاليا إيتشوالد مدير دار كومباس غايد، وألكساندر أكولينيتشيف رئيس قسم العلاقات في الدار.