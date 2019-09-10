«إت: تشابتر تو» يتصدر الإيرادات في أمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

احتل فيلم الرعــب الجديد «إت: الفصل الثاني» (إت: تشابتر تو) صدارة إيرادات السينما بأمريكا الشمالية في مطلع الأســـبوع محققاً 91 مليون دولار.

والفيلم بطولة بيل سكــارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير ومن إخراج أندريس موشيتي.

وتراجع فيلم الإثارة والحركة «سقوط ملاك» (أنجيل هاز فولن) من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار.

والفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورجان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك ومن إخراج ريك رومان وو.

وتراجع الفيلم الكوميدي «أولاد طيبون» (جود بويز) من المركز المركز الثاني إلى المركز الثالث مسجلاً 5.4 ملايين دولار.

والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون ومن إخراج جين ستوبنيتسكي.

وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «الأسد الملك 2019» (لايون كينج 2019) من المركز الثالث إلى المركز الرابع هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 4.2 ملايين دولار.