مدرسة إسبانية تعلم الصبيان الأعمال المنزلية

المصدر: إعداد: نهى حوّا

في مبادرة لتعزيز المساواة بين الجنسين، أقدمت مدرسة في إسبانيا أخيراً على مبادرة يجري مقتضاها تعليم الفتيان كيفية القيام بالأعمال المنزلية.

وذكر موقع "ماي نايشون" الهندي، أن أساتذة وأهالي تطوعوا من أجل تعليم الصبيان صفوفاً إضافية في الأعمال المنزلية، بعد أن أدخلت المدرسة صف "الاقتصاد المنزلي" موضوعاً إجبارياً في منهجها.

ويشمل صف الاقتصاد المنزلي الطبخ والكوي والتنظيف والخياطة وترتيب الفراش وغسيل الملابس.

المبادرة تم طرحها في كلية "مونتيكاستيو" الواقعة في فيغو بإسبانيا، وكان الغرض الاولي من الصف تعليم الطبخ، لكن بعض التجاوب، أًضيفت صفوف الغسيل والكوي وتنظيف المنزل.

وتكمن الرسالة وراء المبادرة الإضاءة على عدم المساواة بين الجنسين في العمل المنزلي، وكسر وصمة العار التي تلاحق هذا النوع من النشاط لدى الصبيان.

وتقدم المدرسة أيضاً صفوفاً في النجارة والبناء والسباكة والأعمال الكهربائية لتعزيز المهارات الحياتية.